Суд приговорил к длительным срокам исполнителей заказного убийства в Курске

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Суд присяжных приговорил к длительным срокам лишения свободы троих участников заказного убийства жителя Курска, который, в свою очередь, просил одного из них "договориться" со следственными органами закрыть уголовное дело в отношении его супруги, сообщило СУСКР по региону в среду.

Суд установил, что в 2015 году СК РФ возбудил уголовное дело о коммерческом подкупе в отношении заместителя гендиректора крупной строительной фирмы в Курске. Женщине было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

"В сентябре 2015 года ее муж обратился к знакомому Эдуарду Яковлеву с просьбой оказать помощь в передаче взятки должностным лицам правоохранительных органов за прекращение уголовного преследования в отношении супруги, полагая, что тот обладает связями среди сотрудников правоохранительных органов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение двух месяцев мужчина передал знакомому более 2,9 миллиона рублей, которые тот потратил в своих интересах. Однако супруг предпринимательницы вскоре возмутился тем, что уголовное дело не прекращено, и потребовал возврата денег. Опасаясь, что мужчина пойдет в полицию, Яковлев решил убить его, о чем сообщил брату Игорю. По данным следствия, вместе они разработали план убийства и нашли исполнителей — Вячеслава Мурзакаева и Юрия Куликова, вооружив их пистолетами.

"Вечером 1 декабря 2015 года исполнители убийства прибыли к коттеджу мужчины на улицу Полярную города Курска, перелезли через забор домовладения, открыли окно гвоздодерами, проникли в дом и застрелили потерпевшего, после чего скрылись", — сообщает следственное управление.

Присяжные признали мужчин, в зависимости от роли каждого, виновными в ряде преступлений, включая заказное убийство, мошенничество и незаконный оборот оружия.

"Сегодня приговором суда Эдуарду и Игорю Яковлевым назначены наказания в виде лишения свободы сроками на 21 год и 20 лет соответственно, а Мурзакаеву – 19 лет лишения свободы. Все трое будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Куликов, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, уже получил срок — 12 лет колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на два года.