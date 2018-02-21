В МЧС опровергли сообщение о пострадавших при пожаре в нижегородской школе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 фев – РИА Новости. В результате пожара, произошедшего в среду в одной из общеобразовательных школ в Нижнем Новгороде, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Нижегородской области.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости о двух пострадавших при пожаре в трехэтажном здании школы. Из здания были эвакуированы 279 человек.

По информации пресс-службы, сообщение о пожаре в здании общеобразовательной школы № 156 на ул. Красносормовская, д. 4 "Б" поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Нижегородской области в 16.30 мск. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова уже через 3 минуты после получения сообщения.

"На момент прибытия первых пожарных подразделений наблюдалось задымление в гардеробном помещении подвала. Первоначальные действия были направлены на спасение и эвакуацию людей. Пожарными с третьего этажа здания при помощи маски для спасаемых была спасена женщина. Всего из здания были эвакуированы 251 ребенок и 28 взрослых. Никто из них не пострадал. Дети отправлены по домам", — говорится в сообщении.

На месте происшествия медики бригады скорой помощи оказали помощь гардеробщице школы, которая получила отравление продуктами горения. Однако, как уточнили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по региону, госпитализация ей не потребовалась.

Пожарные ликвидировали открытое горение в 17.10 мск, а последствия пожара – в 17.25 мск. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. В результате пожара огнем повреждены вещи в гардеробе.

Для установления причин пожара на месте работают сотрудники отдела дознания и административной практики Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Нижегородской области и отдела надзорной деятельности по городу Нижнему Новгороду, добавляет пресс-служба.