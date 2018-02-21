Выжившего при пожаре под Новосибирском мужчину разбудили упавшие доски

НОВОСИБИРСК, 21 фев – РИА Новости. Мужчину, который выжил при пожаре в квартире частного дома в Новосибирской области, разбудили упавшие на него с потолка горящие доски, однако он не смог спасти трех друзей, с которыми до этого выпивал, сообщает в среду Следственное управление СК РФ по региону.

Пожар в райцентре Черепаново произошел днем в среду. По данным ГУМЧС, три человека погибли, одному удалось спастись. Со слов соседей, находившиеся в квартире люди выпивали.

"По предварительным данным установлено, что в квартире дома распивали алкогольные напитки трое мужчин 44, 47 и 48 лет, а также 48-летняя женщина, после распития алкоголя указанные лица уснули. Один из мужчин проснулся в результате падения на него горящих деревянных досок с потолка, предпринял меры к спасению остальных лиц, но в сознание они уже не приходили", — сообщили в СУСК.

В управлении отметили, что мужчине удалось выбраться из окутанной огнем квартиры. Он был доставлен в больницу с ожогами различной степени тяжести.

"Черепановским межрайонным следственным отделом организовано проведение уголовно-процессуальной проверки. В настоящее время следователями СК и сотрудниками МЧС продолжается осмотр места происшествия, выясняются причины и очаг возгорания. Назначена пожарно-техническая экспертиза", — говорится в сообщении.