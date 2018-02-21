Источник сообщил о двух пострадавших при пожаре в школе в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Два человека пострадали при пожаре в трехэтажном здании школы в Нижнем Новгороде, всего пришлось эвакуировать 279 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"В результате пожара в подвальном помещении школы №156 по адресу: улица Краснодонская, дом 46 пострадали два сотрудника персонала", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в целях безопасности из здания школы были эвакуированы 279 человек, в том числе 251 ребенок. В настоящее время пожар удалось локализовать на площади 20 квадратных метров. Все ученики отпущены домой. Обстоятельства возгорания уточняются.