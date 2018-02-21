Прокуратура начала проверку после ДТП в Мурманской области

МУРМАНСК, 21 фев – РИА Новости. Прокуратура Апатитов начала проверку по факту ДТП с 15 пострадавшими на дороге в Мурманской области, сообщила прокуратура региона.

По информации регионального УГИБДД, водитель автомобиля Kia, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с микроавтобусом, двигавшемся по маршруту "Кировск — Апатиты".

"Прокуратурой города Апатиты по указанию и.о. прокурора области Сергея Фирсова проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 21 февраля 2018 года в 12 часов 30 минут на 6 км автомобильной дороги регионального значения Апатиты — Кировск", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в результате ДТП пострадали, по предварительным данным, 15 человек, среди которых трое несовершеннолетних. Предварительно установлено, что произошло столкновение автомобиля Kia с автомобилем "Луидор", осуществлявшем перевозку людей по межмуниципальному маршруту №102.

"По данному факту проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела", — добавили в надзорном ведомстве.

В ходе прокурорской проверки будет проверено соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и осуществления пассажирских перевозок, в том числе исполнение обязательств по обеспечению соответствия состояния дорог в процессе их эксплуатации.