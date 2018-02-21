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Происшествия

Защита обжалует приговор по делу о миллиардном хищении на Восточном

16:3821.02.2018
(обновлено: 16:39 21.02.2018)
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© РИА Новости / Павел КомаровСтатуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда. Архивное фотоСтатуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Комаров

МОСКВА, 21 фев- РИА Новости. Защита подаст жалобу на приговор четверым фигурантам, получившим сроки от 4,5 до 8 лет колонии общего режима по делу о хищении 1,3 миллиарда рублей при строительстве космодрома Восточный, сообщил РИА Новости адвокат одного из фигурантов Мурад Ахмедов.

Космодром Восточный. Архивное фото
© Фото : Роскосмос
При строительстве космодрома Восточный украли еще 7,6 миллиона рублей
"Решение мы считаем несправедливым. Будем обжаловать", — сказал он.

Суд начал оглашать приговор в минувший четверг, на оглашения приговора в полном объеме у суда ушло пять дней.

Прокурор просил для Сергея Дягтярева 10 лет колонии со штрафом в 1,5 миллиона рублей, для его дочери, экс-гендиректора Волго-Вятской строительной компании Евгении Дегтяревой – 8 лет со штрафом в 1,2 миллиона рублей, для двух экс-менеджеров компании — Александра Базанкова и Мурата Матуева — по 7 лет колонии со штрафом в миллион рублей.

Как рассказывал в интервью РИА Новости главный военный прокурор РФ Валерий Петров, к декабрю 2017 года по уголовным делам, возбужденным после проверок строительства Восточного, было осуждено 13 человек.

Бывший глава "Дальспецстроя" (предприятие при Спецстрое) Юрий Хризман вместе со своим сыном Михаилом Хризманом, главным бухгалтером "Дальспецстроя" Владимиром Ашихминым и экс-спикером думы Хабаровского края Виктором Чудовым в 2006–2009 годах похитили, по версии следствия, около 106 миллионов рублей. Расследование продолжается.

Старт ракеты-носителя Союз-2.1б с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли Метеор №2-1 и с 17 иностранными аппаратами с космодрома Восточный. 28 ноября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Уже 13 человек осудили из-за хищений на космодроме Восточный
Неоднократно возбуждались уголовные дела в отношении подрядчиков и субподрядчиков "Спецстроя". Так, глава одной из подрядных фирм Вадим Митряков получил четыре года колонии за хищение 1,3 миллиарда рублей на строительстве объектов транспортного хозяйства. Другому коммерсанту Анатолию Рязанову тоже дали четыре года колонии. Как установил суд, вместе с сообщниками он украл свыше 1,1 миллиарда рублей на поставках металлоконструкций.

Гендиректор проектного института "Ипромашпром" Сергей Островский, как заявляет следствие, украл почти половину из 143 миллионов рублей, выделенных из бюджета на строительство административного комплекса космодрома. Расследование продолжается.

Более 288 миллионов рублей похитил, по утверждению следователей, бывший гендиректор "Тихоокеанской мостостроительной компании" (ТМК) Виктор Гребнев. По мнению следствия, он заключал заведомо невыгодные для ТМК договоры поручительства, ущерб превысил 130 миллионов рублей.

Другой экс-гендиректор ТМК Игорь Нестеренко также похитил на стройке Восточного 104,5 миллиона рублей и был осужден на три года колонии.

Космодром Восточный
© Инфографика
Космодром Восточный
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