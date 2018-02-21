В Подмосковье арестовали девушку, после потасовки с которой умер мужчина

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Девушка-бармен, после потасовки с которой в подмосковной Коломне умер посетитель, арестована, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Московской области.

"По ходатайству следователя следственного отдела по городу Коломне ГСУСК России по Московской области в отношении обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть мужчины, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина дала признательные показания, рассказав об обстоятельствах преступления.

Установлено, что 17 февраля в одном из кафе города Коломны между сотрудницей заведения, которая работала барменом, и посетителем произошел конфликт, переросший в драку. В ходе потасовки женщина нанесла клиенту не менее пяти ударов кулаком по лицу и голове. Мужчина упал, ударился головой о кафель и скончался на месте, добавили в следственном управлении.

Согласно выводу эксперта, смерть мужчины наступила от черепно-мозговой травмы.

Кроме того, следствие располагает данными, что женщина имеет непогашенную судимость по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью": в 2016-м она была осуждена к трем годам лишения свободы условно. Вместе с тем, потерпевший также ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, добавляется в сообщении.