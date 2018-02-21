Росгвардейцев, остановивших побег членов "банды GTA" из суда, наградили

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Замдиректора Росгвардии Сергей Захаркин наградил сотрудников ведомства, которые, в частности, предотвратили побег участников "банды GTA" из Мособлсуда, сообщает департамент по взаимодействию со СМИ ведомства.

Церемония прошла в среду на Поклонной горе в Москве. Захаркин наградил сотрудников Росгвардии, которые отличились "при выполнении служебно-боевых и оперативно-служебных задач".

"Указами президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, государственных наград удостоены десять военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Среди награжденных двое спецназовцев участвовавших в предотвращении побега так называемой "банды GTA", — говорится в сообщении ведомства

Отмечается, что им вручены орден Мужества и медаль "За отвагу".

Как ранее сообщала официальный представитель СК России Светлана Петренко, 1 августа 2017 года, когда двое конвоиров в Мособлсуде сопровождали в лифте пятерых фигурантов дела "банды GTA", один из подсудимых напал на конвойного и начал его душить. По данным следствия, в результате подсудимые освободились и завладели оружием, однако один из конвоиров успел вызвать сотрудников Росгвардии. СК отмечает, что затем на третьем этаже здания завязалась перестрелка между подсудимыми и росгвардейцами.

По данным начальника пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяны Петровой, при попытке скрыться трое арестованных были ликвидированы сотрудниками полиции, двое — ранены, один из госпитализированных скончался в больнице. Ранение также получил сотрудник Росгвардии, двое сотрудников полиции получили травмы.

"Бандой GTA" СМИ окрестили преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012-2014 годах, название отсылает к популярной компьютерной игре Grand Theft Auto (GTA). По версии следствия, в банду входили не менее 15 выходцев из Средней Азии. По информации прокуратуры, группировка совершила на территории московского региона 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух.

В частности, по информации ведомства, на подмосковных автомагистралях "банда GTA" совершила ряд нападений на водителей. Преступники ночью при помощи самодельных шипов пробивали колеса машин, вынуждая водителей останавливаться. После этого злоумышленники убивали своих жертв и забирали их имущество.