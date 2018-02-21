В Дагестане выявили незаконную продажу сжиженного газа на 30 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 21 фев — РИА Новости. Двое жителей Дагестана занимались незаконной продажей сжиженного газа через региональную сеть автозаправочных станций, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

"Сотрудниками Главного управления по экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлены факты нелицензированного сбыта горюче-смазочных материалов", — сказала Волк.

"Доход от противоправной деятельности злоумышленников превысил 30 миллионов рублей. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье 171 УК РФ", — добавила представитель ведомства.

Мероприятия по декриминализации топливно-энергетического комплекса продолжаются, отмечается в релизе.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что сотрудники МВД совместно с ФСБ проводили обыски в компании "Газпром межрегионгаз Махачкала" в рамках уголовного дела о хищениях.