МАХАЧКАЛА, 21 фев — РИА Новости. Двое жителей Дагестана занимались незаконной продажей сжиженного газа через региональную сеть автозаправочных станций, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк
"Доход от противоправной деятельности злоумышленников превысил 30 миллионов рублей. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье 171 УК РФ", — добавила представитель ведомства.
Мероприятия по декриминализации топливно-энергетического комплекса продолжаются, отмечается в релизе.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что сотрудники МВД совместно с ФСБ проводили обыски в компании "Газпром межрегионгаз Махачкала" в рамках уголовного дела о хищениях.