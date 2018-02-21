Двое пострадавших при ДТП в Мурманской области находятся в реанимации

МУРМАНСК, 21 фев – РИА Новости. Пятнадцать человек пострадали в ДТП на дороге Апатиты-Кировск, двое из них находятся в реанимации, остальные получили неопасные травмы, сообщил журналистам главный врач Кировско-Апатитской больницы Юрий Ширяев.

"Пострадали 15 человек, двое тяжелых в реанимации, остальные получили травмы средней и легкой степени", — отметил Ширяев.

По информации регионального УГИБДД, авария произошла на 6-м километре дороги Апатиты-Кировск около 12.30. Водитель автомобиля Kia, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с микроавтобусом, двигавшегося по маршруту Кировск-Апатиты. Ранее сообщалось о 14 пострадавших, в том числе детях 6 и 14 лет.