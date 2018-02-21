Ахеджакова надеется, что Серебренникову поможет суд присяжных

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела о мошенничестве по делу "Седьмой студии" может помочь суд присяжных, считает актриса Лия Ахеджакова.

Мосгорсуд до 19 апреля оставил под домашним арестом Кирилла Серебренникова. Этим же решением Мосгорсуд оставил под домашним арестом гендиректора студии Юрия Итина, а экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского — в СИЗО.

"Может, нужен суд присяжных, у которых нет юридического образования, но есть башка, есть милосердие, сочувствие и вера в человека и его права", — сказала Ахеджакова журналистам после заседания Мосгорсуда, который отказался освободить обвиняемых.

Ахеджакова хотела вступить в дело в качестве общественного защитника экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, но судья отказала ей из-за отсутствия юридического образования.

В настоящее время расследование завершено, стороны знакомятся с материалами дела. Минкультуры в рамках дела заявило иск о компенсации 133 миллионов рублей.

В прошлом мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина.

Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест. Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября была переведена под домашний арест. Ее дело выделено в отдельное производство. Остальные фигуранты вину не признают.

Также по делу заключена под домашний арест директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Бывшая генпродюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова заочно арестована и объявлена в международный розыск.