Ахеджакова надеется, что Серебренникову поможет суд присяжных

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела о мошенничестве по делу "Седьмой студии" может помочь суд присяжных, считает актриса Лия Ахеджакова.
"Может, нужен суд присяжных, у которых нет юридического образования, но есть башка, есть милосердие, сочувствие и вера в человека и его права", — сказала Ахеджакова журналистам после заседания Мосгорсуда, который отказался освободить обвиняемых.
Ахеджакова хотела вступить в дело в качестве общественного защитника экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, но судья отказала ей из-за отсутствия юридического образования.
В настоящее время расследование завершено, стороны знакомятся с материалами дела. Минкультуры в рамках дела заявило иск о компенсации 133 миллионов рублей.
Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест. Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября была переведена под домашний арест. Ее дело выделено в отдельное производство. Остальные фигуранты вину не признают.
Также по делу заключена под домашний арест директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Бывшая генпродюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова заочно арестована и объявлена в международный розыск.