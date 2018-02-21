Жительница Кузбасса получила сверток с песком вместо заказанного смартфона

КЕМЕРОВО, 21 фев — РИА Новости. Полицейские Анжеро-Судженска разыскивают мошенника, который вместо оплаченного дорогостоящего смартфона прислал местной жительнице сверток с песком, сообщает в среду главк МВД по Кемеровской области.

"Женщина выбрала на сайте интернет-магазина смартфон стоимостью 36,4 тысячи рублей. После совершения заказа на ее телефон позвонил неизвестный и, представившись менеджером магазина, обсудил с ней детали покупки и доставки товара. При получении посылки она обнаружила в коробке от смартфона вместо дорогостоящего гаджета сверток с песком и заявила об этом в полицию", — говорится в сообщении.

Сотрудники уголовного розыска уже установили, что номер телефона, с которого аферист звонил потерпевшей, зарегистрирован в Московской области. Посылка была отправлена из Москвы. Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы установить личность мошенника и задержать его.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество с причинением значительного ущерба", санкции которой предусматривают до пяти лет лишения свободы.