Жителя Татарстана подозревают в покушении на убийство годовалого сына

КАЗАНЬ, 21 фев — РИА Новости. Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело на местного жителя, который в нетрезвом виде пытался задушить годовалого ребенка, сообщило следственное управление СК РФ по региону.

"По версии следствия, 20 февраля в городе Набережные Челны 31-летний Айрат Шаматдинов распивал у себя дома с женой спиртные напитки. При этом в квартире присутствовал их сын 2016 года рождения. В какой-то момент ребенок стал капризничать и заплакал. Подозреваемый зашел к нему в комнату и с криком "Я убью тебя" начал душить", — говорится в сообщении.

Следственное управление отмечает, что ребенка, начавшего синеть и задыхаться, спасла мать, которая забрала его и, сделав искусственное дыхание, вызвала медиков.

В отношении Шаматдинова возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство малолетнего". В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.