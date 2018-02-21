Жителя Татарстана подозревают в покушении на убийство годовалого сына

КАЗАНЬ, 21 фев — РИА Новости. Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело на местного жителя, который в нетрезвом виде пытался задушить годовалого ребенка, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
Следственное управление отмечает, что ребенка, начавшего синеть и задыхаться, спасла мать, которая забрала его и, сделав искусственное дыхание, вызвала медиков.
В отношении Шаматдинова возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство малолетнего". В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.