Обвиняемые по делу о беспорядках на Хованском кладбище не признали вину

Обвиняемые по делу о беспорядках на Хованском кладбище в Мосгорсуде. 21 февраля 2018

Обвиняемые по делу о беспорядках на Хованском кладбище в Мосгорсуде. 21 февраля 2018

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Бывший начальник отделения ритуального обслуживания №3 "Ритуал" Юрий Чабуев и соучредитель общественной организации "Здоровая нация" Александр Бочарников не признали вину в организации беспорядков для вытеснения трудовых мигрантов с территории Хованского кладбища в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда, где начались слушания дела по существу.

"Обвинение понятно. Я не признаю себя виновным в полном объеме. С обвинением не согласен, оно не корректно и не соответствует действительности", — выразил Чабуев свое отношение к обвинению.

Аналогичное мнение выразил и Бочарников. "Вину не признаю. Это полный абсурд. Обвинение — сплошные шаблоны", — сказал он.

В зависимости от их роли, 17 фигурантов обвиняются в организации и участии в массовых беспорядках, причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть двух человек, и превышении должностных полномочий.

Как полагает следствие, в ходе массовых беспорядков и перестрелки у центрального входа на Хованском кладбище три человека погибли и более 30 получили ранения. Следователи установили, что начальник отделения ритуального обслуживания №3 "Ритуал" Юрий Чабуев и соучредитель общественной организации "Здоровая нация" Александр Бочарников организовали беспорядки для вытеснения трудовых мигрантов с территории кладбища.

Сообщается, что при расследовании дела один из участников беспорядков Сергей Ульихин признал вину и дал показания, изобличающие других соучастников преступлений, а другой — Владимир Колесников — признал вину частично.

Уголовное дело состоит более чем из 100 томов. В отношении остальных участников массовых беспорядков, которые объявлены в международный розыск, уголовные дела выделены в отдельное производство.

Массовая драка на крупнейшем кладбище столицы произошла в мае 2016 года — в "побоище" участвовали около 200 человек, трех человек забили насмерть, 112 человек были задержаны. По данным следствия, конфликт произошел из-за борьбы за территорию обслуживания на кладбище.