Мизулина проконтролирует расследование дела о насилии в уральском интернате

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Елена Мизулина и возглавляемая ею рабочая группа Совета Федерации по совершенствованию мер, направленных на пресечение посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних, возьмет на контроль расследование дела о насилии над детьми в интернате в Челябинске.
"Елена Мизулина заявила, что рабочая группа по совершенствованию мер, направленных на пресечение посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних возьмет на контроль расследование дела в Челябинске", — говорится в сообщении пресс-службы сенатора.
Мизулина также выступила за ужесточение статьи, по которой возбуждено дело против руководства детского дома.
"Это вызывает недоумение. Речь даже должна идти о совокупности преступлений: торговля детьми в целях сексуальной эксплуатации, вовлечение детей в занятие проституцией, организация занятия проституцией. В данном случае, возможно, действовала целая группа лиц. Да, может, руководство ничего не знало. Но, это происходило на протяжении многих лет. Неужели они не видели ничего?" — заявила сенатор.