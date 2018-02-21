Мизулина проконтролирует расследование дела о насилии в уральском интернате

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Елена Мизулина и возглавляемая ею рабочая группа Совета Федерации по совершенствованию мер, направленных на пресечение посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних, возьмет на контроль расследование дела о насилии над детьми в интернате в Челябинске.

Ранее стало известно, что в Челябинской области усыновленные воспитанники школы-интерната сообщили своим приемным родителям о случаях насилия в детском учреждении. Следственный комитет России возбудил уголовное дело, на данный момент потерпевшими признаны семеро несовершеннолетних. Обвиняют в преступлении 51-летнего местного жителя. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье "халатность" по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами органов соцзащиты.

"Елена Мизулина заявила, что рабочая группа по совершенствованию мер, направленных на пресечение посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних возьмет на контроль расследование дела в Челябинске", — говорится в сообщении пресс-службы сенатора.

Мизулина также выступила за ужесточение статьи, по которой возбуждено дело против руководства детского дома.

"Это вызывает недоумение. Речь даже должна идти о совокупности преступлений: торговля детьми в целях сексуальной эксплуатации, вовлечение детей в занятие проституцией, организация занятия проституцией. В данном случае, возможно, действовала целая группа лиц. Да, может, руководство ничего не знало. Но, это происходило на протяжении многих лет. Неужели они не видели ничего?" — заявила сенатор.