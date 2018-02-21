После ДТП в Мурманской области 14 пострадавших доставили в больницу

МУРМАНСК, 21 фев – РИА Новости. Четырнадцать пострадавших в ДТП на дороге "Апатиты — Кировск" доставлены в больницу Кировска Мурманской области, сообщили РИА Новости в приемном покое больницы, не уточнив состояние пострадавших.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что 15 человек, в том числе двое детей, пострадали, по предварительным данным, при столкновении маршрутного микроавтобуса с легковушкой в Апатитах Мурманской области.

"Доставлено 14 человек, о состоянии пока сказать не можем", — отметили в больнице.

По данным местного портала "Хибинформ", автомобиль Kia вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирской "Газелью".

В региональном УГИБДД РИА Новости пообещали в ближайшее время прокомментировать информацию.