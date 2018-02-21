В Кузбассе пойдут под суд обвиняемые в краже машин с помощью "сканера"

КЕМЕРОВО, 21 фев — РИА Новости. Два жителя Ленинска-Кузнецкого предстанут перед судом за кражи четырех автомобилей, на которых они отключали сигнализации с помощью специального "сканера" и продавали по объявлениям в интернете, сообщает в среду главк МВД по Кемеровской области.

По данным ведомства, в июне 2017 года сотрудники ГИБДД задержали в поселке Инской двух мужчин 28 и 43 лет, пытавшихся похитить автомобиль Chevrolet Niva стоимостью около 400 тысяч рублей. Злоумышленники планировали перегнать машину в Ленинск-Кузнецкий для последующей продажи. Было возбуждено уголовное дело, в ходе следствия установлена причастность фигурантов к совершению других аналогичных преступлений на территории Кемерова и Белова.

"Обвиняемые действовали по одной схеме. На парковках выслеживали нужный им автомобиль, пока один следил за обстановкой, второй при помощи "сканера" отключал сигнализацию. Злоумышленники похищали машины и перегоняли их в так называемые "отстойники", где изменяли номерные агрегаты автомобилей, после чего продавали по объявлениям в интернете", — говорится в сообщении.

При этом, как выяснили правоохранители, один из фигурантов использовал поддельные паспорт и водительское удостоверение. Партию поддельных "прав" полицейские изъяли у него в ходе обыска.

"Злоумышленники украли четыре автомобиля, при попытке хищения пятого они были задержаны. Сумма причиненного автовладельцам ущерба составила более трех миллионов рублей. В одном из случаев автоворов пытался остановить житель Белова, который заметил, как злоумышленники похищают машину его соседа, но фигурантам удалось скрыться", — уточнили в ГУМВД.

В итоге им предъявлено обвинение в совершении серии преступлений по статьям "кража" (четыре эпизода), "грабеж", "подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства". На имущество одного из фигурантов на сумму более 800 тысяч рублей наложен арест. Уголовное дело направлено в суд, санкции статей обвинения предусматривают до 12 лет лишения свободы.