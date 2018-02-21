В Пензе восстановили теплоснабжение после аварии

САРАТОВ, 21 фев — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Специалисты восстановили отопление в девяти многоквартирных домах и двух социально значимых объектах в Пензе, нарушенное вечером во вторник из-за аварии на теплосетях, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Ранее в прокуратуре области сообщили, что около 20.00 мск во вторник из-за утечки на трубопроводе в зону отключения тепла попали девять многоквартирных домов, одна школа и один детсад в районе улиц Ухтомского и Луначарского. Прокуратура области держала ситуацию с устранением аварии на контроле.

"Аварию ликвидировали, теплоноситель подали", — сказала собеседница агентства.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе местного филиала компании "Т Плюс", подача тепла была восстановлена в кратчайшие сроки, температура в зданиях и помещениях соответствует нормам.

В настоящее время в Пензе 8 градусов мороза.