Житель Башкирии, ударивший ножом девушку 25 раз, пойдет под суд

УФА, 21 фев – РИА Новости. Следователи Башкирии завершили расследование уголовного дела о жестоком убийстве против местного жителя, который из ревности 25 раз ударил ножом девушку, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Трагедия в селе Мишкино в Башкирии произошла в марте 2017 года. Следователи установили, что двадцатилетний местный житель, приревновав свою бывшую девушку, на улице села нанес ей более 25 ударов ножом в области шеи, головы, лица, груди и плеча. Нападение пыталась остановить проходившая мимо женщина 30 лет, которая стала наносить молодому человеку удары сумкой по голове и ногами, но он оттолкнул ее и, замахиваясь ножом, угрожал ей убийством. С места преступления злоумышленник скрылся на автомобиле, однако через некоторое время был обнаружен сотрудниками полиции в лесопосадке недалеко от села. Шестнадцатилетняя жертва нападения была доставлена в больницу, но вскоре там скончалась.

"Были возбуждены дела по статьям "убийство, совершенное с особой жестокостью" и "угроза убийством". Обвиняемый признал свою вину полностью и раскаялся. Расследование дела завершено и в ближайшее время будет направлено в суд", — сообщает следствие. Молодому человеку грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.