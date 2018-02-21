В Санкт-Петербурге начали проверку после въезда джипа в подземный переход

В Санкт-Петербурге автомобиль въехал в подземный переход у станции метро Московская. 21 февраля 2018

В Санкт-Петербурге автомобиль въехал в подземный переход у станции метро Московская. 21 февраля 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев — РИА Новости. Прокуратура Петербургского метрополитена организовала проверку после того, как в среду джип въехал в подземный переход у станции метро "Московская", сообщает городское надзорное ведомство.

Ранее представитель ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу сообщал РИА Новости, что автомобиль SsangYong въехал в подземный переход у станции метро "Московская", и спасатели организовали эвакуацию автомобиля. Пострадавших нет, уточнял собеседник агентства.

"Прокуратура Петербургского метрополитена организовала проверку по факту информации о том, что автомобиль въехал в выход станции метро "Московская". По предварительной информации, водитель въехал в выход станции метрополитена по ступенькам. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшедшего", — говорится в сообщении прокуратуры.

Как отмечает ведомство, прокурор Петербургского метрополитена находится на месте происшествия для координации действий правоохранительных органов.

Согласно сообщению метрополитена, в среду в 12.25 мск "по указанию управления полиции" закрыт один из входов на станцию "Московская". "Вход и выход пассажиров осуществляется через (вход) Московская-2. Сама станция "Московская" работает", — уточняет Петербургский метрополитен.

В конце декабря автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар" на западе Москвы. Жертвами ДТП стали четыре человека, 11 получили травмы. Кроме того, вскоре произошло еще одно ДТП с участием автобуса в Москве — водитель, пытаясь уйти от столкновения с другой машиной, наехал на остановку общественного транспорта у станции метро "Сходненская". В ДТП пострадали три человека.