Два жителя Саратова подожгли несколько аптек

САРАТОВ, 21 фев — РИА Новости. Двое жителей Саратова арестованы по подозрению в серии поджогов аптек с причинением их владельцам ущерба в размере более 20 миллионов рублей; следствие рассматривает версию о борьбе с конкурентами в аптечном бизнесе, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники ГУМВД России по Саратовской области при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали подозреваемых в умышленном повреждении чужого имущества в момент совершения противоправного деяния. Один из злоумышленников пытался поджечь аптечный пункт, расположенный на улице Московской города Саратова, другой в это время наблюдал за обстановкой, находясь в автомобиле", — сказала Волк журналистам.

"В настоящее время устанавливается причастность фигурантов к шести аналогичным эпизодам противоправной деятельности, в результате которой потерпевшие понесли убытки на общую сумму более 20 миллионов рублей. Следствием рассматривается версия о конкуренции между представителями аптечного бизнеса", — добавила она.

В отношении 34-летнего и 41-летнего жителей Саратова возбудили уголовное дело по статье "Покушение на умышленное повреждение чужого имущества путем поджога". Фигурантам дела, которым грозит до пяти лет лишения свободы, по решению суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД, 34-летнего предполагаемого поджигателя аптек задержали в Саратове в момент, когда он обливал бензином дверь одной из аптек на улице Московской, а затем был задержан его вероятный сообщник. "Как пояснил 34-летний задержанный на месте преступления, за каждый поджог он получал от своего сообщника по пять тысяч рублей", — рассказали в ведомстве.