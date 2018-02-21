Казачий атаман оказался замешан в деле о хищениях в Театре Европы

Дело о хищениях в Театре Европы в Петербурге (3)

РИА Новости. В деле о хищениях в Малом Драматическом театре оказался замешан казачий атаман – он владелец одной из компаний, заподозренных в махинациях