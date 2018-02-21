Власти Перми помогли с организацией похорон погибшего в ДТП ребенка

ПЕРМЬ, 21 фев — РИА Новости. Организацию похорон погибшего при столкновении двух автобусов школьника взяла на себя администрация Перми, сообщили РИА Новости в пресс-службе пермской мэрии.

Авария с участием двух маршрутных автобусов произошла утром во вторник на перекрестке улиц Уинская — Макаренко. При столкновении погиб 12-летний подросток. Один из двух госпитализированных студентов был в тот же день выписан из больницы, второй остается под наблюдением врачей после легкой формы черепно-мозговой травмы.

"Погибший мальчик похоронен. Администрация находится в постоянном контакте с мамой подростка. Организацию похорон взяли на себя власти города: церемония прощания, доставка автобусом одноклассников в поселок Бершеть", — рассказали в администрации города.

По данным пресс-службы, вопрос о выплате компенсации семье мальчика будет решен позднее.

Ранее президент Национального союза страховщиков ответственности Игорь Юргенс сообщил, что родственникам погибшего школьника положена страховая выплата до 2,025 млн рублей. Он подтвердил наличие у перевозчика действующего договора страхования и отметил, что страховая компания САО "ВСК" готова к осуществлению выплат пострадавшим пассажирам в зависимости от того, какие повреждения они получили.

По факту ДТП следственный комитет возбудил уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности смерть человека) и п. "в" ч. 2 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).