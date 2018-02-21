Семья, чьи дети погибли на пожаре, переедет во временное жилье под Самарой

САМАРА, 21 фев — РИА Новости. Многодетная семья, в которой погибли трое детей при пожаре в селе Лозовка в Самарской области, временно переедет в трехкомнатную квартиру маневренного жилого фонда, сообщили РИА Новости в среду в администрации Кинель-Черкасского района региона.

ЧП произошло в селе Лозовка в Кинель-Черкасском районе Самарской области вечером 14 февраля. По версии следствия, примерно в 22.30 произошло возгорание в одной из квартир одноэтажного дома на улице Специалистов. После тушения пожара обнаружены тела двухлетнего мальчика, а также четырехмесячных мальчика и девочки.

"До конца недели четверых детей отправят в областной кризисный центр при центре "Семья", где они вместе с мамой будут находиться в течение месяца. За это время им подготовят трехкомнатную квартиру в маневренном жилом фонде, где и будет временно жить семья", — сказала собеседница агентства.

Представитель администрации Кинель-Черкасского района добавила, что специалистам предстоит изучить состояние дома, пострадавшего от пожара. "Нужно понять, подлежит ли дом восстановлению, если да, то сколько это будет стоить. Если возникнет такая необходимость, семью поставят в очередь на получение нового жилья", — рассказала она.

По данным следствия, в квартире, где произошел пожар, проживала семья, в которой было семеро малолетних детей в возрасте от четырех месяцев до 12 лет. На допросе у следователя 25-летний отец семейства признался, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сам поджег вещи в квартире и убежал. В результате трое детей погибли, еще четверо смогли выйти из квартиры сами. Супруге подозреваемого помогли покинуть квартиру соседи. По факту пожара возбуждено уголовное дело, мужчина задержан и заключен под стражу.