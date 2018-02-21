В Липецкой области более тысячи человек остались без отопления

ВОРОНЕЖ, 21 фев — РИА Новости. Авария на трубопроводе оставила без теплоснабжения около 1,2 тысячи человек в городе Лебедянь Липецкой области, сообщает в среду региональное управление МЧС.

Информация о порыве магистрального трубопровода теплоснабжения диаметром 159 миллиметров на улице Советской Армии в Лебедяни поступила в управление МЧС в 11.20 мск 21 февраля.

"Причина аварии – высокая степень износа. По предварительным данным в зону отключения теплоснабжения попадает пять жилых домов разной этажности с населением 1199 человек, из них 280 детей и один социально-значимый объект — детский сад", — говорится в сообщении.

По данным управления МЧС, через полчаса после обращения теплоснабжение было отключено. Подача тепла в детский сад была восстановлена по резервной схеме.

Устранить аварию планируется в 15.00 мск.

Температура воздуха в Лебедяни в среду — 10 градусов мороза.