В Сочи возбудили дело против мужчины, напавшего на врачей скорой помощи

СОЧИ, 21 фев — РИА Новости. Уголовное дело по двум статьям возбуждено в Сочи в отношении 31-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения избил фельдшера и ранил ножом водителя скорой помощи, сообщает следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что пьяный житель Сочи, обратившийся за помощью в скорую, нанес телесные повреждения фельдшеру и водителю, которые приехали на вызов. По сообщению МВД России, в отношении напавшего на врачей мужчины был составлен административный протокол по статье "Мелкое хулиганство".

По версии следствия, в ночь на 17 февраля выездная бригада скорой медицинской помощи прибыла по вызову по улице Петрозаводской к родственнику 31-летнего мужчины. Последний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал вести себя агрессивно и нанес несколько ударов ногой в поясничную область и живот женщине-фельдшеру. Водитель автомобиля скорой помощи попытался пресечь происходящее и распылил в сторону мужчины перцовый баллончик, однако в ответ получил удар ножом в плечо.

"В результате преступных действий злоумышленника фельдшер получила повреждения в виде закрытого перелома копчика, которые квалифицируются как причинившие средний вред здоровью. Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СК РФ по краю возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" и "Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия", — говорится в сообщении ведомства.