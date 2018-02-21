В Сочи возбудили дело против мужчины, напавшего на врачей скорой помощи

СОЧИ, 21 фев — РИА Новости. Уголовное дело по двум статьям возбуждено в Сочи в отношении 31-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения избил фельдшера и ранил ножом водителя скорой помощи, сообщает следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю.
Ранее сообщалось, что пьяный житель Сочи, обратившийся за помощью в скорую, нанес телесные повреждения фельдшеру и водителю, которые приехали на вызов. По сообщению МВД России, в отношении напавшего на врачей мужчины был составлен административный протокол по статье "Мелкое хулиганство".
По версии следствия, в ночь на 17 февраля выездная бригада скорой медицинской помощи прибыла по вызову по улице Петрозаводской к родственнику 31-летнего мужчины. Последний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал вести себя агрессивно и нанес несколько ударов ногой в поясничную область и живот женщине-фельдшеру. Водитель автомобиля скорой помощи попытался пресечь происходящее и распылил в сторону мужчины перцовый баллончик, однако в ответ получил удар ножом в плечо.