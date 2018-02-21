Делами о насилии в интернате под Челябинском занимаются опытные следователи

ЧЕЛЯБИНСК, 21 фев – РИА Новости. Расследование уголовных дел, возбужденных после жалоб на насилие от воспитанников школы-интерната в Челябинской области, находится в руках опытных следователей, сообщило в среду СУСК России по региону.

Ранее стало известно, что в Челябинской области усыновленные воспитанники школы-интерната сообщили своим приемным родителям о случаях насилия в детском учреждении. Следственный комитет России возбудил уголовное дело, на данный момент потерпевшими признаны семеро несовершеннолетних. Обвиняют в преступлении 51-летнего местного жителя. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье "халатность" по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами органов соцзащиты.

"Для расследования уголовных дел создана следственная группа. В нее вошли опытные следователи по особо важным делам аппарата следственного управления под руководством заместителя руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Челябинской области", — говорится в сообщении.

Сотрудники следственных органов СК России совместно с прокуратурой, органами внутренних дел, контролирующими органами, правительством области и аппаратом уполномоченного по правам ребенка принимают все меры по защите и социальной реабилитации детей, пострадавших от преступных посягательств, и воспитанников детского дома, уточняется в сообщении.

Следствие напоминает, что согласно нормам уголовно-процессуального законодательства, устанавливается запрет на разглашение данных предварительного расследования без разрешения следователя, кроме того, законодательство запрещает указывать информацию о месте пребывания и учебы несовершеннолетних.

После завершения расследования уголовного дела следственные органы представят информацию о результатах расследования и мерах, принятых для устранения причин и условий, способствовавших преступлению, добавляет следствие.