В Череповце мужчину обвиняют в нападении с ножом на подростка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев — РИА Новости. Мужчине, задержанному по подозрению в ранении ножом 14-летнего подростка в Череповце, предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, он сам объясняет свои действия тем, что был "очень зол", сообщает в среду СУСК РФ по Вологодской области.

Ранее сообщалось, что следственные органы возбудили уголовное дело после ножевого ранения 14-летнего подростка в Череповце в подъезде жилого дома. По подозрению в совершении этого преступления задержан 25-летний безработный, приехавший из Вожегодского района и проживавший в Череповце.

"Следственным отделом… в ходе расследования уголовного дела по факту причинения 14-летнему подростку ножевого ранения… (по статье) "причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия", 25-летнему задержанному предъявлено обвинение. Как выяснили следователи, обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения, чем и объясняет свои действия, поясняя, что был в тот момент очень зол", — говорится в сообщении регионального следственного управления.

Как уточняет СУСК, в настоящее время решается вопрос о заключении мужчины под стражу.