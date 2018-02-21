СК завел дело после гибели рабочих в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 фев – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух рабочих на территории предприятия, занимающегося приемом и переработкой металлолома в городе Дзержинске Нижегородской области, сообщает СУСК РФ по региону.

По информации ГУМЧС по Нижегородской области, в среду в 9.10 мск поступило сообщение о происшествии на одном из пунктов по приемке металла в восточной промзоне на Игумновском шоссе в Дзержинске. По предварительным данным, при проведении работ по резке металла произошел хлопок без последующего горения. Погибли два человека.

"Следователями СО по г. Дзержинск СУСК России по Нижегородской области по факту гибели двух рабочих на предприятии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в среду около 9 часов на территории предприятия, занимающегося приемом и переработкой металлолома в восточной промзоне Дзержинска, погибли двое работников 1980 и 1982 годов рождения. "Предварительно, на открытом участке местности при производстве сварочных работ произошел хлопок", — уточняет ведомство.

В настоящее время следователи работают на месте происшествия. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

СУСК отмечает, что в ходе расследования уголовного дела "руководителям предприятия, допустивших смерть рабочих, будет дана принципиальная юридическая оценка".