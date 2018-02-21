В Подмосковье изъяли более 37 кг синтетических наркотиков

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Более 37 килограммов синтетических наркотиков изъяли в Подмосковье у поставщиков онлайн-магазинов "синтетики", сообщает в среду ФСБ РФ.

"С поличным задержаны два активных участника ОПГ – граждане России, у которых изъято более 37 килограммов синтетических наркотических средств, 1335 литров жидкости, содержащей синтетические наркотические средства, а также различное лабораторное оборудование, химические реагенты и прекурсоры", — говорится в релизе.

Дельцы использовали повышенные меры конспирации, в частности "средства связи с элементами шифрования". Наркотики, лабораторное оборудование и прекурсоры даже между членами группы передавались исключительно через тайники, а места хранения наркотиков тщательно скрывались. В целом, работа ОПГ координировалась исключительно через интернет.

Возбуждено уголовное дело.