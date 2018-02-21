Суд оставил под стражей челябинского адвоката по делу о хищении

ЧЕЛЯБИНСК, 21 фев – РИА Новости. Челябинский облсуд оставил под стражей адвоката из Челябинска Олега Зайцева, обвиняемого следствием в хищении денежных средств у свидетеля по уголовному делу в размере 4,6 миллиона рублей, сообщил в среду пресс-центр прокуратуры региона.
Центральный райсуд Челябинска 11 февраля заключил Зайцева под стражу до 9 апреля.
"Не согласившись с избранной мерой пресечения, сторона защиты обжаловала судебное решение в апелляционном порядке, указав на отсутствие намерений воспрепятстовать производству по делу. Апелляционная инстанция с учетом позиции прокурора о законности постановления районного суда оставила судебное решение без изменения", — говорится в сообщении.
Как сообщалось, суд в Челябинске арестовал бывшего заместителя руководителя следственного отдела СК по Курчатовскому району Челябинска Александра Есипова, подозреваемого в получении крупной взятки. Как сообщал местный портал "74.ру", Есипов, уволенный 9 февраля, подозревается в приготовлении к получению взятки через адвоката Олега Зайцева. Речь идет о сумме в 5 миллионов рублей, которые адвокат якобы должен был передать Есипову от своей клиентки, уточняет издание.