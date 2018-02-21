В Забайкалье вынесли приговор лидеру ОПГ "черных риелторов"

КРАСНОЯРСК, 21 фев — РИА Новости. Забайкальский краевой суд приговорил к пожизненному лишению свободы лидера преступной группы "чёрных риелторов" Николая Борисенко, признав его виновным в совершении десятка преступлений, среди которых — убийства людей, сообщает в среду СК РФ.

По данным следствия, 45-летнему мужчине вменяются убийства, совершенные организованной группой из корыстных побуждений, мошенничество в особо крупном размере, дача взяток и другое.

Как установлено следствием и судом, в 2009 году Борисенко после освобождения из мест лишения свободы организовал преступную группу "чёрных риелторов" для махинаций с квартирами, полученными незаконным путем. К участию в ОПГ Борисенко привлек девять человек, некоторые из них занимались регистрацией незаконно полученной недвижимости, давая взятки должностным лицам за незаконные действия с этими объектами, а другие — физическим устранением свидетелей, потерпевших и участников группы для сокрытия последствий преступной деятельности, защиты от разоблачения и уголовного преследования. Преступления были совершены меньше чем за год — с июня 2009 года по май 2010 года на территории города Читы и Хилокского района.

После совершения преступлений Борисенко на протяжении нескольких лет скрывался от правоохранительных органов на территории Российской Федерации и за ее пределами, пока не был задержан в Оренбургской области при незаконном переходе через государственную границу России из Казахстана с поддельным паспортом гражданина РФ, добавили в СК.

"Коллегия присяжных признала Николая Борисенко виновным и не заслуживающим снисхождения. Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы со штрафом в сумме 500 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

По информации СК, остальные соучастники были осуждены ранее на длительные сроки лишения свободы.