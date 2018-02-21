В МЧС подтвердили данные о погибших при резке металла в Дзержинске

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 фев – РИА Новости. Два человека погибли в среду, по предварительным данным, в результате хлопка во время резки металла на одном из пунктов его приема в Нижегородской области, сообщила пресс-служба ГУМЧС по региону.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости о гибели двоих рабочих в результате взрыва газового баллона в промышленной зоне Дзержинска.

"Двадцать первого февраля в 09.10 мск в ФКУ "ЦУКС ГУМЧС России по Нижегородской области" поступило сообщение о происшествии на одном из пунктов по приемке металла в Восточной промзоне на Игумновском шоссе в г.о. г. Дзержинск… По предварительной информации, при проведении работ по резке металла произошел хлопок без последующего горения. Погибли два человека", — говорится в сообщении.

Личности погибших, причины и обстоятельства устанавливаются, добавляет пресс-служба.