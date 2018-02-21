Экс-глава "Роснано" попросил у суда разрешения голосовать на выборах

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Экс-глава "Роснано" Леонид Меламед, содержащийся под домашним арестом, обратился к суду с просьбой разрешить ему принять участие в выборах, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда, где рассматривается апелляционное представление на возврат уголовного дела генпрокурору.
Просьба Меламеда обоснована тем, что он находится под домашним арестом не по адресу своей регистрации.
Второй фигурант — бывший финансовый директор "Роснано" Святослав Понуров обратился к суду с аналогичной просьбой.
Судья в ответ пояснил, что данный вопрос не требует вынесения отдельного постановления.
По версии СК РФ, в 2007–2009 годах Меламед, одновременно являясь совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации "Алемар", организовал заключение корпорацией "Роснано" с этой компанией договора об оказании консультационных услуг, под видом которых "Алемару" были незаконно перечислены более 220 миллионов рублей.
Позиция защиты заключается в том, что уголовное дело возбуждено незаконно, привлечение компании "Алемар" к работе с "Роснано" было законным, что подтверждают и в самой корпорации, заявляя об отсутствии ущерба от деятельности Меламеда и второго фигуранта — финансового директора "Роснано" Вячеслава Понурова.
Свою вину Меламед не признает.