Экс-глава "Роснано" попросил у суда разрешения голосовать на выборах

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Экс-глава "Роснано" Леонид Меламед, содержащийся под домашним арестом, обратился к суду с просьбой разрешить ему принять участие в выборах, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда, где рассматривается апелляционное представление на возврат уголовного дела генпрокурору.

"ФСИН сообщил мне, что я должен заявить данный вопрос суду, поэтому прошу суд разрешить мне участвовать в выборах", — обратился Меламед к суду.

Просьба Меламеда обоснована тем, что он находится под домашним арестом не по адресу своей регистрации.

Второй фигурант — бывший финансовый директор "Роснано" Святослав Понуров обратился к суду с аналогичной просьбой.

Судья в ответ пояснил, что данный вопрос не требует вынесения отдельного постановления.

По версии СК РФ, в 2007–2009 годах Меламед, одновременно являясь совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации "Алемар", организовал заключение корпорацией "Роснано" с этой компанией договора об оказании консультационных услуг, под видом которых "Алемару" были незаконно перечислены более 220 миллионов рублей.

Позиция защиты заключается в том, что уголовное дело возбуждено незаконно, привлечение компании "Алемар" к работе с "Роснано" было законным, что подтверждают и в самой корпорации, заявляя об отсутствии ущерба от деятельности Меламеда и второго фигуранта — финансового директора "Роснано" Вячеслава Понурова.

Свою вину Меламед не признает.