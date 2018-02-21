Жителю Северодвинска вынесли приговор за развращение пяти школьниц

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев — РИА Новости. Суд приговорил к 9 годам лишения свободы жителя Северодвинска за развращение пяти школьниц и распространение порнографических фото- и видеоматериалов с одной из девочек, сообщает в среду СУСК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

"Установлено, что в период с 2014 по 2016 годы обвиняемый через свою подругу познакомился с пятью несовершеннолетними школьницами в возрасте от 12 до 14 лет, в отношении которых совершил развратные действия. С одной из потерпевших он по обоюдному согласию вступил в половое сношение, которое зафиксировал на фото и видео, после чего продемонстрировал изготовленные порнографические материалы своим знакомым", — говорится в сообщении.

Мужчина, которому 36 лет, признан виновным по статьям "развратные действия, совершенные в отношении двух и более малолетних", "фото и видеосъёмка несовершеннолетней в целях изготовления и распространения порнографических материалов" и "распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия" УК РФ.

В ходе допроса подсудимый свою вину не признал, уточняет СУСК.

"Приговором Северодвинского городского суда ему по совокупности преступлений назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также суд взыскал с него в пользу каждой из потерпевших в качестве компенсации морального вреда от 70 до 170 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу", — информирует региональное следственное управление.