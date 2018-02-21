СК возбудил дело после пожара на фабрике в Иваново, где погибла женщина

ВОРОНЕЖ, 21 фев — РИА Новости. Дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после пожара на частной швейной фабрике в Иваново, в результате которого погибла женщина, сообщает в среду региональное управление СК РФ.

Информация о пожаре в цеху по производству подушек на частной швейной фабрике ИП "Гусейнов" по улице Поляковой поступила спасателям в 15.40 мск 20 февраля, через два часа горение полностью ликвидировали. Площадь пожара составила 200 квадратных метров, были эвакуированы 50 человек. По предварительным данным, в результате пожара один человек погиб, двое были госпитализированы.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины во время пожара в производственном здании (часть 1 статьи 109 УК РФ)", — говорится в сообщении. Санкция статьи "Причинение смерти по неосторожности" в этой части предусматривает до двух лет лишения свободы.

Как отмечает следствие, тело женщины с признаками отравления продуктами горения было обнаружено в помещении, не охваченном огнем.

"В настоящее время личность погибшей установлена: ей оказалась 58 –летняя жительница областного центра", — информирует управление СК РФ.

В настоящее время следователи продолжают осмотр места происшествия, добавили в СУСК.