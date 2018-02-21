Татуировщик из Ростова-на-Дону пойдет под суд за насилие над девушками

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев – РИА Новости. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении работника тату-салона из Ростова-на-Дону, обвиняемого в нескольких эпизодах насилия над девушками, в том числе несовершеннолетними, сообщает СУСК России по Ростовской области.

По версии следствия, в начале ноября 2016 года обвиняемый через интернет познакомился с 16-летней девушкой, пригласив ее в тату-салон, где он в это время работал, сделать татуировку. Там он надругался над ней. Позже, угрожая убийством, он вновь принудил девушку с ним встретиться с той же целью.

В июне 2017 года мужчина также через соцсети познакомился с еще одной 16-летней жительницей Ростова-на-Дону, которую ввел в заблуждение сказав, что является пластическим хирургом и предложил ей работу администратором. Встретившись с несовершеннолетней, он ее изнасиловал, считает СК. В июле 2017 года обвиняемый познакомился еще с двумя девушками, которым также предложил работу, а затем надругался над ними.

"В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый перед совершением преступлений заставлял потерпевших писать расписки, согласно которым они "отдавали себя ему в собственность" и скреплять отпечатком пальца с собственной кровью", — говорится в информации. Следствием признаны потерпевшими пять девушек, четыре из которых несовершеннолетние.

В настоящее время следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.