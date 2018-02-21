В Кузбассе экс-сотрудника ГИБДД оштрафовали за хранение наркотиков

КЕМЕРОВО, 21 фев — РИА Новости. Суд в Кемеровской области приговорил к штрафу в 15 тысяч рублей бывшего сотрудника ДПС ГИБДД отдела полиции по Беловскому району, уличенному в употреблении и хранении наркотиков, сообщает в среду региональное следственное управление СК РФ.

По данным ведомства, в апреле 2017 года оперативники собственной безопасности местного МВД получили информацию, что один из сотрудников Госавтоинспекции хранит при себе и употребляет наркотические средства. Подозреваемого остановили, когда он передвигался на личном автомобиле.

"У него были явные признаки наркотического опьянения. В ходе личного досмотра наркотических средств обнаружено не было. Однако медицинское освидетельствование подтвердило, что мужчина находится в состоянии наркотического опьянения. Далее в ходе осмотра автомобиля в салоне был обнаружен сверток с веществом темно-коричневого цвета и аналогичный — под автомобилем", — говорится в сообщении.

Как отмечет следствие, позже эксперты установили, что изъятое вещество — гашиш. В итоге 27-летний бывший сотрудник ДПС ГИБДД Беловского района стал фигурантом уголовного дела.

"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств). Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал в полном объеме. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 15 тысяч рублей в доход государства", — уточняет СУ СК.