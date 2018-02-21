В Кузбассе экс-сотрудника ГИБДД оштрафовали за хранение наркотиков

КЕМЕРОВО, 21 фев — РИА Новости. Суд в Кемеровской области приговорил к штрафу в 15 тысяч рублей бывшего сотрудника ДПС ГИБДД отдела полиции по Беловскому району, уличенному в употреблении и хранении наркотиков, сообщает в среду региональное следственное управление СК РФ.
"У него были явные признаки наркотического опьянения. В ходе личного досмотра наркотических средств обнаружено не было. Однако медицинское освидетельствование подтвердило, что мужчина находится в состоянии наркотического опьянения. Далее в ходе осмотра автомобиля в салоне был обнаружен сверток с веществом темно-коричневого цвета и аналогичный — под автомобилем", — говорится в сообщении.
"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств). Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал в полном объеме. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 15 тысяч рублей в доход государства", — уточняет СУ СК.