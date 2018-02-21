В Приморье объявили штормовое и экстренное предупреждение

ВЛАДИВОСТОК, 21 фев — РИА Новости. МЧС предупредило о частичном взломе льда 22 февраля у южной кромки льда в заливах Босфора Восточного в Приморье, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Приморскому краю.

"Штормовое и экстренное предупреждение. По данным Приморского УГМС: днём 22 февраля в проливе Босфор Восточный, у южной кромки припайного льда в Амурском (Владивостокский городской округ, Надеждинский и Хасанский муниципальные районы) и Уссурийском заливах (Артемовский и Находкинский городские округа, городской округ Большой Камень, ЗАТО Фокино, Шкотовский муниципальный район) под действием южного ветра ожидается частичный взлом припайного льда", — говорится в сообщении.

Ведомство рекомендует не выходить на лед. Выезд машин на лед категорически запрещен.