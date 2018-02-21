В Югре таксист попытался починить машину, сняв двери с чужого автомобиля

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 фев — РИА Новости. Полиция в Ханты-Мансийском автономном округе задержала таксиста, который похитил двери чужой машины, так как свои повредил в аварии, сообщили в среду в региональном управлении МВД.

Инцидент произошел в Советском районе. В дежурную часть обратился местный житель, заявив, что кто-то похитил двери с его автомобиля. Как отметили в ведомстве, мужчина припарковал машину во дворе около жилого дома, а утром недосчитался двух дверей с правой стороны. Вскоре сотрудники полиции задержали 21-летнего таксиста, который подозревается в совершении данного преступления.

"Ранее им было совершено ДТП, в результате которого произошло повреждение автомобиля. С его слов, он увидел припаркованную "двенадцатую" (ВАЗ-2112), отбуксировал ее, после чего снял двери и скрылся с места происшествия. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей", — заявили в УМВД.

По информации ведомства, в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье "Кража", санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до 2 лет.