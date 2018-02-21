ДТП в Башкирии с четырьмя погибшими спровоцировал водитель легковушки

УФА, 21 фев — РИА Новости. Виновным в гибели четырех человек в Башкирии при столкновении грузовика и легкового автомобиля, по предварительным данным, является водитель легковушки, который не уступил путь фуре, выезжая со второстепенной дороги, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону.

Авария, в которой погибли четыре человека, произошла во вторник вечером на федеральной трассе Р-240 Уфа – Оренбург в Мелеузовском районе Башкирии. Сообщалось, что столкнулись грузовик с легковым автомобилем. Погибли водитель легковушки и три его пассажира.

"По предварительным данным, 32-летний житель города Салават за рулём Toyota Rav4, выезжая со стороны поселка Зирган со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество фургону Hino, двигавшемуся со стороны Уфы в направлении Оренбурга, и совершил с ним столкновение. После этого кроссовер отбросило на грузовик КамАЗ, направлявшийся в сторону Уфы", — сообщает башкирское ГИБДД предварительные итоги расследования аварии.

Уточняется, что погибшие пассажиры – мужчины 66, 61 и 33 лет, все жители Салавата.