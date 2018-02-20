В Москве задержали налетчиков, отобравших у мужчины деньги и телефон

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Налетчики с пистолетом отобрали у мужчины деньги и телефон на Зубовском бульваре в Москве и скрылись на автомобиле Hummer, затем их задержали на юге города, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

По данным полиции, во вторник около 15.20 в полицию поступило сообщение о том, что двое неизвестных с напоминающим пистолет предметом в руках напали на мужчину и отобрали у него мобильный телефон и деньги.

"Заявитель сообщил, что мужчины скрылись на автомобиле Hummer. В столице вводился план "Перехват", в ходе которого в районе дома 1 по Подольскому шоссе машина была остановлена, а подозреваемые задержаны", — сказал дежурный офицер.

По его словам, их доставили в отдел полиции. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, сумма похищенных денег составила около 35 тысяч рублей.