В Череповце задержали подозреваемого в нападении с ножом на подростка

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в нанесении ножевых ранений 14-летнему подростку, задержан в Череповце, сообщает официальный представитель волгоградского СУСК РФ Наталья Летенкова.

Ранее сообщалось, что следственные органы возбудили уголовное дело после ножевого ранения 14-летнего подростка в Череповце в подъезде жилого дома.

"УМВД РФ по городу Череповцу мужчина, подозреваемый в совершении преступления, был найден. Им оказался 25-летний официально нигде не трудоустроенный молодой человек, приехавший из Вожегодского района, но проживавший в последнее время в Череповце", — сказала Летенкова.

Она добавила, что подозреваемый доставлен в следственный отдел, следователи проводят следственные действия с его участием, устанавливаются все обстоятельства, включая мотивацию и причины произошедшего. Решается вопрос о заключении мужчины под стражу.