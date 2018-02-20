Число погибших при пожарах в Москве снизилось за год более чем на 20%

МОСКВА, 20 фев — РИА новости. Число погибших при пожарах в Москве снизилось за год более чем на 20%, сообщил журналистам начальник столичного ГУ МЧС Илья Денисов на сборе по подведению итогов 2017 года.

"Главный показатель нашей деятельности — спасенные жизни. Количество погибших людей в огне сокращено более чем на 20%, со 153 до 115 человек", — сказал Денисов.

Начальник столичного главка МЧС также отметил общее снижение числа пожаров.

"Благодаря профилактической работе количество пожаров сокращено на 7,6%", — сказал он.

Всего за минувший год столичные спасатели вместе с другими службами ликвидировали более 5 тысяч пожаров.

"Показатель числа пожаров на 100 тысяч населения в два раза ниже общероссийского", — отметил Денисов. По его словами, это число "в четыре раза ниже, чем в Берлине или Праге и значительно ниже, чем в Риме, Вене и Нью-Йорке".