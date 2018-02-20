Мастера "Брянского горводоканала" осудили за падение ребенка в колодец

БРЯНСК, 20 фев – РИА Новости. Суд в Брянске приговорил к шести месяцам колонии-поселения мастера "Брянского городского водоканала", признанного виновным в халатности, из-за которой годовалый мальчик упал в открытый водопроводный колодец, сообщает прокуратура Брянской области.

"Бежицкий районный суд города Брянска вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего мастера водопроводной сети МУП "Брянский городской водоканал". Суд приговорил виновного к 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", — говорится в сообщении.

Он признан виновным в "халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Как установил суд, мастер не исполнил свои служебные обязанности должным образом, не организовал осмотр водопроводного колодца. Из-за чего никто из специалистов не заметил отсутствия на нем крышки и не заменил ее.

Несчастный случай произошел в Брянске 3 февраля: на улице Донбасской в открытый водопроводный колодец с водой упал двухлетний мальчик. Ребенка оттуда достал отец, после чего мальчика доставили в медучреждение. Следственный комитет в связи с этим случаем возбудил уголовное дело по статье "халатность".

Согласно результатам судебной экспертизы, вода, попавшая в дыхательные пути ребенка, вызвала дыхательную недостаточность тяжелой степени и причинила его здоровью тяжкий вред, отмечается в сообщении.

В 2013 году по громкому делу о гибели ребенка в провалившемся коллекторе в центре Брянска были осуждены директор МУП "Брянский городской водоканал" и бывший главный инженер предприятия. Трагедия произошла в январе 2012 года. Прямо под ногами у женщины, которая везла коляску с ребенком, обрушилась пешеходная часть зоны отдыха, находившаяся над канализационным коллектором. Женщине удалось спастись, а ее сына затянуло в отверстие, образовавшееся из-за износа коллектора. Тело мальчика через 27 часов нашли более чем в 5 километрах от места ЧП.