СК выясняет обстоятельства пожара на фабрике в Иваново

ВОРОНЕЖ, 20 фев — РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства пожара на частной швейной фабрике в Иваново, в результате которого погибла женщина, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что площадь пожара в цеху по производству подушек на частной швейной фабрике ИП "Гусейнов" по улице Поляковой составила 200 квадратных метров, были эвакуированы 50 человек. В течение двух часов пожар был ликвидирован. Один человек погиб, двое госпитализированы.

"В ходе доследственной проверки будет установлена личность погибшей, причина возгорания. Кроме того, будет проверена своевременность проведения эвакуационных мероприятий, а также соответствие уровня обеспечения противопожарной безопасности в здании установленным нормам", — говорится в сообщении СК.

Отмечается, что следователи и криминалисты СУ СК России по Ивановской области выехали на место происшествия для проведения первоначальных проверочных мероприятий.