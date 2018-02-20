В Приморье загорелся автобус с туристами

ВЛАДИВОСТОК, 20 фев – РИА Новости. Туристический автобус, ехавший от границы с Китаем, загорелся в Приморье, сообщает краевой главк МЧС.

Самовозгорание машины произошло в районе населенного пункта Покровка, в 21 километре от Уссурийска. Когда на место происшествия приехали первые пожарные, в автобусе горели салон и багажное отделение.

В 18:27 (11:27 мск) пожар локализовали, а в 19:26 (12:26 мск) потушили. Общая площадь возгорания составила 24 квадратных метра. Пострадавших нет.

Автобус шел от пограничного перехода Полтавка в Уссурийск. Все 39 пассажиров самостоятельно вышли из автобуса и пересели в другой, который предоставила транспортная компания.