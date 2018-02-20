Экс-оперативник отказался в суде от показаний против полковника Максименко

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Бывший старший оперативник Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД РФ Виталий Федосов отказался от своих показаний, изобличающих полковника Следственного комитета Михаила Максименко, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда, где идет допрос свидетеля.

По словам бывшего старшего оперуполномоченного по особо важным делам отдела "Запад" ГУСБ МВД, с Максименко они познакомились весной 2015 года, когда Федосов, по собственным словам, "располагал информацией о возможной противоправной деятельности сотрудников центрального аппарата СК РФ".

На одной из встреч Федосов, в частности, поинтересовался у Максименко, почему сотрудники СК РФ не возбуждают дело по его материалам о превышении полномочий сотрудниками ГУМВД по Санкт-Петербургу. Речь шла о часах Hublot бизнесмена Бадри Шенгелия, которые, со слов последнего, были у него украдены оперативниками.

Этой истории касается один из вменяемых сейчас Максименко эпизодов взяточничества. По мнению следствия, он получил 50 тысяч долларов от Шенгелия за "лоббирование" возбуждения дела на оперативников по этому поводу.

Федосов пояснил в суде, что инициатива по делу о часах исходила от него, а не от Максименко: "Я интересовался, почему сотрудники СК РФ не возбуждают дело".

Кроме того, Федосов пояснил, что эти часы "были похищены на территории Европы, Венгрия их запрашивала через Интерпол". Шенгелия эти часы, по собственным словам, купил уже в Санкт-Петербурге у знакомого.

Что касается материала проверки по факту кражи часов у Шенгелии, Федосов пояснил следующее. Из прослушки телефонных переговоров выяснилось, что тогдашний начальник отдела Управления уголовного розыска по Санкт-Петербургу Роман Полозаев сказал: "Часы мы не вернем в качестве санкции". Это, по словам Федосова, подтверждало, что Полозаев превысил полномочия.

После выступления бывшего оперативника гособвинение "в связи с существенными противоречиями" попросило суд огласить показания Федосова, данные им в ходе предварительного следствия. В оглашенных показаниях Федосов изобличил Максименко, прямо указав, что "Максименко понуждает (его) к противоправной деятельности.

По заявлению Федосова, Максименко в рамках дела о краже часов якобы "дал указания сместить акцент" именно на Полозаева. Однако сейчас стало ясно, что эти показания он дал, находясь в СИЗО под следствием (по какому делу, неясно).

Уже в суде бывший оперативник отказался подтвердить, что говорил тогда правду. "Нет, конечно", — сказал он, уклонившись от ответа на вопрос, добровольно ли он давал показания в СИЗО. Отказался он отвечать и на вопрос защиты Максименко, обещал ли ему кто-либо "в обмен" на оговор Максименко "освобождение из-под стражи".

К настоящему моменту Федосов осужден на условный срок, приговор уже вступил в силу. За что был осужден свидетель, в суде не пояснялось, от комментариев для РИА Новости он отказался.

Ранее в Мосгорсуде дал показания Шенгелия, в ходе которых он пояснил, что "до возбуждения дела по часам хотели возбудить дело на Полозаева, чтоб потом через него выйти на (руководителя ГСУСК по Санкт-Петербургу генерала Александра) Клауса". По утверждению Шенгелия, у Максименко с Клаусом был некий конфликт.