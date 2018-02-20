В Кузбассе вынесли приговор за убийство отца шестерых детей ради пособия

КЕМЕРОВО, 20 фев — РИА Новости. Кемеровский областной суд приговорил к срокам от 11 до 16 лет четырех обвиняемых в убийстве отца шестерых детей, совершенного ради пенсии, назначаемой в связи с потерей кормильца, сообщает региональная прокуратура.

"В июне 2016 года в Анжеро-Судженске 37-летняя женщина договорилась с мужем убить ее бывшего мужа, чтобы получать пенсию по случаю потери кормильца на шестерых совместных детей. Подсудимые привлекли для этого двух мужчин", — говорится в сообщении.

Как выяснили правоохранители, потерпевшего пригласили к знакомым под предлогом решения вопросов с исполнительными листами по взысканию алиментов. Когда 35-летний мужчина приехал, женщина дала ему выпить растворенное в воде снотворное, после чего тот уснул. Сперва его пытались убить инъекцией снотворного, а затем "трое мужчин нанесли ему удары руками, ногами, кочергой и задушили его", "труп на детской коляске вывезли в лес и пытались поджечь", отмечает прокуратура.

"Несмотря на то, что подсудимые признали вину частично, выдвигали версии об отсутствии корыстного мотива и своей непричастности, государственный обвинитель в процессе представил доказательства и убедил суд в квалификации их действий как убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений", — уточнили в ведомстве.

В итоге суд признал всех четырех фигурантов дела виновными. Женщина за пособничество в убийстве приговорена к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима и одному году ограничения свободы. Ее муж получил 16 лет лишения свободы в колонии особого режима и 1,5 года ограничения свободы. Двум соучастникам назначено наказание в виде 13 и 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима и 1,5 года ограничения свободы.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.