Суд оставил в силе приговор ростовчанину, взорвавшему соперника фонариком

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев — РИА Новости, Иван Капустин. Ростовский областной суд подтвердил законность приговора местному жителю Эдуарду Шарапову, который в борьбе за сердце женщины взорвал соперника самодельной бомбой-фонариком, сообщила РИА Новости представитель суда.
"Суд постановил оставить приговор суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения", — пояснил собеседник агентства.
По данным СК, Шарапов решил убить знакомого, с которым конкурировал за сердце женщины. Шарапов знал, каким путем потерпевший идет на работу, и рано утром 6 апреля положил бомбу-фонарик на его пути, надеясь, что тот заинтересуется предметом — так и получилось, полагают следователи.
Уголовное дело было возбуждено за незаконное изготовление, хранение и перевозку взрывных устройств, приготовление к преступлению и покушение на преступление, а также за покушение на убийство, совершенное общеопасным способом.