Суд оставил в силе приговор ростовчанину, взорвавшему соперника фонариком

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев — РИА Новости, Иван Капустин. Ростовский областной суд подтвердил законность приговора местному жителю Эдуарду Шарапову, который в борьбе за сердце женщины взорвал соперника самодельной бомбой-фонариком, сообщила РИА Новости представитель суда.

В начале апреля 2017 года прохожему в Ростове-на-Дону оторвало кисть одной руки и пальцы на другой, после того как он попытался проверить лежавший на тротуаре возле лицея бесхозный фонарик, который оказался бомбой. Кировский районный суд установил, что это было намеренное покушение на жизнь, и приговорил Шарапова к 11,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 150 тысяч рублей. Защита обжаловала приговор.

"Суд постановил оставить приговор суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения", — пояснил собеседник агентства.

По данным СК, Шарапов решил убить знакомого, с которым конкурировал за сердце женщины. Шарапов знал, каким путем потерпевший идет на работу, и рано утром 6 апреля положил бомбу-фонарик на его пути, надеясь, что тот заинтересуется предметом — так и получилось, полагают следователи.

Уголовное дело было возбуждено за незаконное изготовление, хранение и перевозку взрывных устройств, приготовление к преступлению и покушение на преступление, а также за покушение на убийство, совершенное общеопасным способом.